На Одещині оголосили небезпеку через погодні умови: що відбувається в регіоні
15 січня 2024, 12:10Читать новость на русском
У Одеській області оголосили небезпеку через певні погодні умови. Водночас погода там має бути відносно теплою та без опадів.
На Одещині 15 січня оголосили підвищений рівень небезпеки. Це пов'язано із тим, що у регіоні підніметься доволі сильний вітер.
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Прогнозують хвилювання моря
Вітер у Одеській області буде південно – західний, швидкістю 6 – 11 метрів за секунду. Вдень він посилиться до 12 – 17 метрів за секунду. Синоптики прогнозують помірне хвилювання моря.Саме через це оголосили перший рівень небезпеки.
Водночас рівень моря залишається безпечним. Крім цього, також у регіоні не буде опадів. Температура повітря вдень +3...+8 градусів. Температура морської води +4...+5 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 15 січня
- Відповідно до прогнозу погоди в Україні на понеділок, 15 січня, небо буде хмарним по всій території нашої держави. У деяких областях очікують опади у вигляді невеличкого снігу. Водночас по всій території України температура трохи підвищиться порівняно з попереднім днем. Однак усе ж варто не забувати одягнути шарф, шапку й рукавички, коли виходите надвір.
- По всіх областях Україні 15 січня прогнозують незначне потепління, у деяких областях стовпчики термометра можуть піднятися до плюсового значення. Водночас цього дня очікують пориви вітру, а його швидкість може досягати 7 – 12 метрів на секунду.
- Теплішою буде погода у південних областях. Там також очікують хмарність, а опадів синоптики в регіоні взагалі не прогнозують. Традиційно найтеплішою буде погода для жителів Криму, де температура підніметься до комфортних +8 градусів.