На Одещині оголосили небезпеку через погодні умови: що відбувається в регіоні

У Одеській області оголосили небезпеку через певні погодні умови. Водночас погода там має бути відносно теплою та без опадів.

На Одещині 15 січня оголосили підвищений рівень небезпеки. Це пов'язано із тим, що у регіоні підніметься доволі сильний вітер.

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Прогнозують хвилювання моря

Вітер у Одеській області буде південно – західний, швидкістю 6 – 11 метрів за секунду. Вдень він посилиться до 12 – 17 метрів за секунду. Синоптики прогнозують помірне хвилювання моря.Саме через це оголосили перший рівень небезпеки.

Водночас рівень моря залишається безпечним. Крім цього, також у регіоні не буде опадів. Температура повітря вдень +3...+8 градусів. Температура морської води +4...+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня