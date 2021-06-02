Наразі зв'язку із Чертковим немає, а операція з пошуку продовжується. Про це у коментарі 24 каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нагадаємо В Одесі безслідно зник начальник штабу Морської охорони Олексій Чертков

Доля Черткова наразі невідома

Офіцер близько 6:30 1 червня вийшов на роботу, але до робочого місця не дійшов. Відтак про це повідомили правоохоронців, які почали пошук Олексія Черткова. До його пошуків залучені всі компетентні органи, зокрема військова контррозвідка СБУ.

До того ж, власними силами пошук здійснюють прикордонники.

На ранок 2 червня він ще не знайшовся.

Місце його перебування нам, безпосередньо, Державній прикордонній службі, ще невідомо,

– розповів Андрій Демченко.

У ДСПУ зазначили: щойно буде відома інформація про те, де перебуває Олексій Чертков, її оприлюднять.

Зверніть увагу! Якщо вам що-небудь відомо про місцеперебування офіцера, прохання зателефонувати на 102 або за телефонами 0679765934, а також 0675181647.

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