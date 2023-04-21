Прикинувся жінкою: на Одещині чоловік намагався епічно перетнути кордон
Джерело:ДПСУ
В Одеській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Він був одягнений в жіночий одяг, а на голові мав перуку.
Одеські прикордонники розповіли, що їх "причарувала" жінка в сонцезахисних окулярах у темний час доби. Виявилось, що це зовсім не жінка.
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Так, жінкою виявився чоловік, який перед Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону й мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні. Його затримали та вручили повістку.
У ДПСУ кепкують, що "диво перевтілення не спрацювало".
Чоловік, який перевдягнувся в жінку / Фото ДПСУ
Чоловіку вручили повістку / Фото ДПСУ
Нові "схеми" втечі ухилянтів
До речі, ухилянти винайшли нові схеми втечі за кордон, однак СБУ ліквідувала їх. У кількох областях повідомили про підозру 5 організаторам оборудок. За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову, пропонували фальшиві документи та перетин кордону поза контрольно-пропускними пунктами. Вартість "послуги" коливалась від 1 до 3,5 тисячі доларів.
- У Вінницькій області затримали трьох місцевих жителів, які пропонували втекти до Молдови вплав через річку Дністер. Для "клієнтів" ділки "підготували" водні маршрути та гідрокостюми.
- На Львівщині викрили адвоката з Дрогобича, який за гроші сприяв уникненню від мобілізації військовозобов’язаних. Для цього використовував власні зв’язки у військкоматі.
- В Одеській області виявили двох мешканців, які пропонували "ухилянтам" виїхати за кордон на підставі фіктивних документів про зняття з військового обліку за станом здоров’я.
Хто стежить за законністю дозволів на виїзд
- Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, ким видаються дозволи на виїзд кордону та хто його контролює.
- Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам стосується, зокрема, волонтерів, водіїв, спортсменів, діячів культури та інших. Щодо волонтерів та водіїв, то такі оформляються Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями.
- Щодо спортсменів, виїзд таких здійснюється за рішенням Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу.
- Втім, на практиці, як каже юрист, склалася ситуація, коли неодноразово під виглядом волонтерів і водіїв країну залишали особи, які не мали жодного відношення до цієї сфери.
- Станом на сьогодні відповідні факти неодноразово були виявлені правоохоронними органами, за результатами чого на всій території країни відбувалися затримання, обшуки і т.д.
- Найчастіше посадовим особам інкримінують службове підроблення, чи незаконне переправлення осіб через державний кордон України службовою особою з використанням службового становища.
- Втім, на сьогодні відсутні реальні вироки, яким би встановлювали вину службовців у відповідних злочинах.