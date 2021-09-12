Хлопчику поставили діагноз менінгоенцефаліт, тобто запалення головного мозку, який часто спричиняє вірус кліщового енцефаліту.

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Лікування буде тривалим

Зараз підліток перебуває під наглядом лікарів, які кажуть, що лікування буде тривалим. Відповідно, на нього потрібні кошти. Сім'я хлопця у скрутному становищі, а 2 роки тому в нього померла мама.

Лікарі намагаються зняти набряк мозку, який спричинила хвороба.

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Що робити при укусі кліща: рекомендації МОЗ

Найперше потрібно витягнути кліща. Для цього можна звернутися у травмпункт або придбати у ветеринарній аптеці "кліщосмик".

Після видалення кліща потрібно обробити місце укусу антисептиком, а руки помити з милом.

За подальшими рекомендаціями зверніться до лікаря.

Спостерігайте за появою еритем (сильного почервоніння шкіри) до 30 днів. Якщо все-таки з'явиться – негайно звертайтеся до медиків.

Текст публікації Анни Гуменної

Звертаюся до вас з криком про допомогу! Терміново! У кого є можливість!

Учень 7 класу Олександрівської ЗОШ перебуває у важкому стані в реанімації в обласній лікарні міста Одеси. Дитини вкусив кліщ. Зараз знімають набряк мозку. Хлопчика паралізувало. Лікарі налаштовують, що лікування важке і тривале буде. У сім'ї скрутне матеріальне становище. У позаминулому році померла мама після важкої хвороби.

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