На Одещині Mitsubishi Outlander врізався в припаркований автомобіль Mercedes Sprinter. На щастя, ніхто не загинув, однак 1 людину затисло в автомобілі та для звільнення викликали рятувальників.

Це трапилося приблизно о 4 годині дня 12 травня на трасі Одеса – Вознесенськ. Автомобілі зіткнулися між селищем міського типу Доброслав та селом Першотравневим. До теми У Києві нетверезий водій перекинув бетонозмішувач та створив величезний затор: відео Більше про цей інцидент Винуватцем події є водій Mitsubishi Outlander, якому приблизно 34 роки (народився в 1977 році)

За попередньою версією чоловік не впорався з керуванням.

Внаслідок аварії в салоні понівеченого автомобіля затисло пасажирку.

Для її звільнення викликали рятувальників.

У жінки виявили забій грудної клітки та рани правого ліктьового та колінного суглобів.

У неї був стан середньої важкості, тому знадобилася госпіталізація.

На фото з місця видно, що два автомобілі відлетілим на 2 – 3 метри від дороги.

Рятувальники допомагають потерпілій дійти до швидкої / Фото ДСНС Зверніть увагу! Під Одесою 11 травня зіткнулися одразу 4 автомобілі. Внаслідок цього є 4 потерпілих. Аварію спровокував автомобіль Mercedes, який врізався в Mini Cooper. У мережі опублікували декілька відео цієї ДТП.