У селі Олексіївка на Одещині загорівся житловий будинок. В пожежі постраждали двоє малолітніх хлопчика – 5 та 6 років.

Рятувальникам про загоряння повідомили ввечері 5 травня. До ліквідації вогню залучили 1 одиницю пожежної техніки та 4 рятувальників ДСНС. До теми У Києві в житловому будинку сталася смертельна пожежа: загинули 2 людини – відео Що відомо про пожежу На службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Кодимського району о 21:53.

Загорівся даху одноповерхового житлового будинку.

Площа, яку охопив вогонь, склала близько 30 квадратних метрів.

Через задимлення в приміщенні постраждали двоє хлопчиків – їх госпіталізували.

Медики оцінюють стан дітей – середньої важкості. Зверніть увагу! Під час Великодніх свят в Одесі сталася масштабна пожежа у ресторані "Щастье" на Ланжеронівській. Вогонь охопив літню терасу ресторану та перекинувся на готель "Пале-Рояль". Рятувальники евакуювали людей з верхніх поверхів будівлі та загасили вогонь. Через дим двоє працівників ресторану отримали незначне отруєння чадним газом. У ДСНС вважають, що причиною займання стала електрична духова шафа.