На Одещині працює ППО: оборонці неба збивають "Шахеди" в регіоні
Пізно ввечері 7 січня російські військові запустили кілька груп "Шахедів". Відомо, що на Одещині працює ППО. Наші захисники збивають дрони-камікадзе.
Ввечері на Одещині оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона з атакою дронами-камікадзе регіону. Відомо, що в області працює ППО. Станом на 23:09 зберігається загроза для Одеси. Тож, закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати у безпечних місцях до відбою.
Читайте також Росіяни запустили "Шахеди" на Одесу та б'ють балістикою по Харкову: де зараз тривога
На Одещині ППО збиває "Шахеди"
О 22:42 глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до Одеського та Білгород-Дністровського районів. Він закликав пройти до укриттів, адже це важливо.
Про це у своєму телеграмі о 23:04 сповістили Сили оборони півдня України. Зазначили, що на Одещині працює ППО. Відтак, мешканців просять залишатися в укриттях. Також закликають не висвітлювати роботу наших оборонців і не допомагати цим ворогові. У ту ж хвилину Повітряні сили закликали мешканців Одеси не покидати укриттів.
О 23:08 глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одеси. Він закликав їх перебувати у безпечних місцях до відбою. Також попрохав берегти себе та близьких.
Росіяни обстріляли Харківщину
- Також близько 22:10 стало відомо, що російські військові атакували Харків і область. Попередньо, ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.
- Повідомлення про те, що регіон під атакою, почали надходити о 22:07. Тоді стало відомо, що Харківщину б'ють ракетами, які летять по балістичній траєкторії. Цікаво, що у ту ж хвилину ЗМІ Бєлгорода почали писати, що в регіоні гучно, і що "попередньо, відбувається робота збройних сил Росії".
- Глава ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов попереджали мешканців регіону. Закликали бути в укриттях, адже Харків і область під ракетними ударами.
- Вже о 22:35 Олег Синєгубов зазначив, що росіяни завдали два удари по Харкову. Попередньо, використовували для цього ракети С-300. Також зафіксували влучання у Вовчанській громаді. На місця проводять огляд профільні служби.
- О 22:59 Ігор Терехов написав, що прилетіло поряд з приватними житловими будинками в одному з районів Харкова. За його словами, попередньо без руйнувань та постраждалих.