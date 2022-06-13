На Одещині прихильника "русского міра" засудили до 8 років – здавав ворогу позиції ЗСУ

Поки ЗСУ вибивають російських загарбників з України, у нашій державі досі знаходять зрадників, які співпрацюють з ворогом. Так на Одещині викрили та засудили чергового прихильника "русского міра".

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами, зрадника України виявили внаслідок контрдиверсійних заходів, які зараз тривають в Одеській області.

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Зрадник здавав наші позиції

Як розповів Назаров, слідство встановило, що зрадник підтримував незаконне вторгнення та проведення військово-терористичних дій збройними формуваннями Росії в Україні. За інформацією, він надавав незаконним проросійським представникам окупованої території Луганської області інформацію щодо:

кількості, розміщення та переміщення військової техніки Збройних Сил України;

блокпостів територіальної оборони;

прикордонних загонів;

чисельності особового складу.

Чоловіка засудили до 8 років

Також, як наголосив Назаров, у помешканні зрадника України знайшли гладкоствольну вогнепальну зброю, на яку в нього не було дозволу. Крім того, правоохоронці виявили вибухову речовину типу гексоген.

Прихильника "русского міра" українська "феміда" засудила до 8 років ув'язнення. Водночас майно зрадника України конфіскували.

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