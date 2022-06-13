На Одещині прихильника "русского міра" засудили до 8 років – здавав ворогу позиції ЗСУ
Джерело:ОК "Південь"
Поки ЗСУ вибивають російських загарбників з України, у нашій державі досі знаходять зрадників, які співпрацюють з ворогом. Так на Одещині викрили та засудили чергового прихильника "русского міра".
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами, зрадника України виявили внаслідок контрдиверсійних заходів, які зараз тривають в Одеській області.
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Зрадник здавав наші позиції
Як розповів Назаров, слідство встановило, що зрадник підтримував незаконне вторгнення та проведення військово-терористичних дій збройними формуваннями Росії в Україні. За інформацією, він надавав незаконним проросійським представникам окупованої території Луганської області інформацію щодо:
- кількості, розміщення та переміщення військової техніки Збройних Сил України;
- блокпостів територіальної оборони;
- прикордонних загонів;
- чисельності особового складу.
Чоловіка засудили до 8 років
Також, як наголосив Назаров, у помешканні зрадника України знайшли гладкоствольну вогнепальну зброю, на яку в нього не було дозволу. Крім того, правоохоронці виявили вибухову речовину типу гексоген.
Прихильника "русского міра" українська "феміда" засудила до 8 років ув'язнення. Водночас майно зрадника України конфіскували.
На Одещині викрили й засудили зрадника України: дивіться відео ОК "Південь"
Викриття зрадників України: останні випадки
- Працівники Служби безпеки України затримали агента ФСБ у передмісті Харкова. За інформацією СБУ, чоловік здавав позиції Збройних Сил України ворогу, тож зраднику повідомили про підозру. Зазначається, що йому загрожує до 12 років ув'язнення.
- Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що в Києві до 8 років засудили агента ФСБ, якого ворог завербував ще у 2014 році. За його інформацією, зрадник коригував ракетні обстріли російських загарбників по об'єктах енергетики та водопостачання.
- У Дніпрі співробітники СБУ затримали російського агента, який збирав інформацію про розташування об'єктів мобільного зв'язку та українських військових підрозділів. За інформацією відомства, його "зв'язковим" в країні-агресорці був один із проросійських блогерів, у якого понад 300 тисяч підписників.
- На Житомирщині викрили та знешкодили групу проросійських інтернет-агентів. Зазначається, що злочинці поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України. Крім того, на території області викрили ворожих агітаторів, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів.