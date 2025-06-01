На Одещині вибухнуло авто, є загиблий: у мережі пишуть, що це машина ТЦК
- На Одещині вибухнула автівка.
- Відомо про одного загиблого.
- Повідомляють, що автомобіль міг належати військовому.
Увечері 6 червня на Одещині вибухнула автівка. Телеграм-канали повідомляють, що вона належала військовому.
У мережі пишуть, що у селі Донська Балка на дорозі до Березівки підірвали автомобіль. Він нібито міг належати військкому, передає 24 Канал.
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Що кажуть у поліції
Тим часом у поліції наразі не вказували, кому саме належав автомобіль. Там заявили, що встановлюють обставини вибуху авто в Березівському районі.
Також правоохоронці повідомили про загибель однієї людини. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції.
У мережі поширили кадри з місця інциденту: дивіться відео
Вибух автівки на Одещині: дивіться відео
До слова, надвечір вибухи пролунали у Дніпрі на тлі повідомлення про загрозу балістичних ударів. Втім, пізніше, виявилося, що в одному з районів міста спалахнув автомобіль. Попередньо, у ньому вибухнув газовий балон.