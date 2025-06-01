На Одещині вибухнуло авто, є загиблий: у мережі пишуть, що це машина ТЦК

Увечері 6 червня на Одещині вибухнула автівка. Телеграм-канали повідомляють, що вона належала військовому.

У мережі пишуть, що у селі Донська Балка на дорозі до Березівки підірвали автомобіль. Він нібито міг належати військкому, передає 24 Канал.

Дивіться також Намагався втекти та вдарив військового: у Львівському ТЦК прокоментували інцидент у Брюховичах

Що кажуть у поліції

Тим часом у поліції наразі не вказували, кому саме належав автомобіль. Там заявили, що встановлюють обставини вибуху авто в Березівському районі.

Також правоохоронці повідомили про загибель однієї людини. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції.

У мережі поширили кадри з місця інциденту: дивіться відео

Вибух автівки на Одещині: дивіться відео

До слова, надвечір вибухи пролунали у Дніпрі на тлі повідомлення про загрозу балістичних ударів. Втім, пізніше, виявилося, що в одному з районів міста спалахнув автомобіль. Попередньо, у ньому вибухнув газовий балон.