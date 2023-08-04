Одеський військком Смирнов за час війни став доларовим мільйонером: ТЦК відправив його на фронт
Джерело:Одеський обласний ТЦК
Днями в мережі з'явилася інформація, що одеський військком Єгор Смирнов став доларовим мільйонером. Одеська ТЦК одразу відреагувала на інформацію та заявила, що "мільйонера" відправлять на фронт.
Сам Єгор Смірнов є військкомом та депутатом невеликого містечка Южне на Одещині. ДБР вже відкрило кримінальне провадження.
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Військком відправиться на фронт
Журналіст та екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що одеський військком Єгор Смирнов на час війни нажився на близько 1 мільйон доларів. Як заявив він, Смирнов надавав особам ділянки за матеріальну винагороду – гроші або певне майно.
Також журналіст повідомив, що військком зловживав службовим становищем. Зокрема, він допомагав розв'язувати питання ухилянтам, а своїм кривдникам він вручав повістки.
Одеський обласний ТЦК вже відреагував на допис та заявив, що Єгора Смирнова та двох його помічників перевели в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі.
Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою,
– заявили в ТЦК.
Правоохоронні органи вже ініціювали перевірку. ДБР відкрило кримінальне провадження.
Скандали навколо українських військкомів
- У червні журналісти знайшли в одеського військкома Євгена Борисова автівки та нерухомість в Іспанії на мільйони доларів. Правоохоронці затримали Борисова. Наразі в нього конфіскували 6 елітних авто.
- На Рівненщині затримали головного військкома, який знущався зі своїх підлеглих. Зокрема, він бив чоловіка битою та змушував "вимолювати прощення".
- На Закарпатті військком змушував солдатів будувати йому маєток. Під час обшуку у нього вилучили радянську та російську символіку.