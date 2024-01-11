Обірвався буксирувальний трос: на Одещині "ВАЗ" збив 7-річну дівчинку та її маму

У Чорноморську, що в Одеській області, трапилася трагічна ДТП. Авто вилетіло на узбіччя і здійснило наїзд на людей.

У Чорноморську "ВАЗ" збив семирічну дівчинку та її маму. Поліція з'ясовує обставини автопригоди.

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Обірвався буксирувальний трос

За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai буксирував зламаний "ВАЗ". Під час руху по вулиці Олександрійська буксирувальний трос обірвався.

Водій "ВАЗа" втратив контроль над легковиком та виїхав на узбіччя, де стояла мама разом із малолітньою донькою. Матір і дитину із травмами госпіталізували до лікарні. На жаль, медикам не вдалося врятувати дівчинку.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило смерть потерпілого. За правопорушення передбачено від 3 до 8 років в'язниці, а також позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.

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