На Одещині є ураження одного з підприємств, – Повітряні сили про наслідки атаки
Російські військові вночі 17 вересня завдали комбінованого удару по Україні. Основний акцент удару росіян був зосереджений на півдні Одеської області.
Цього разу Одеську область атакувати не тільки російські безпілотники, але й крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555 та Х-55 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
До теми Під час ворожої атаки сили ППО збили 12 цілей: 6 ракет і 6 "Шахедів"
Окупантам не дає спокою українське зерно
Як розповів Ігнат, сили ППО знешкодили 6 ракет, а решта – влучили в Одеській області. Мовиться про 4 ракети.
Є там (в Одеській області – 24 Канал) ураження по одному з аграрних підприємств,
– сказав Ігнат.
Він додав, що українське зерно знову в епіцентрі атак російських окупантів. За його словами, наслідки атаки окупантів, зокрема, чи є постраждалі – наразі уточнюються.
Крім того, окупанти випустили по Одеській області 6 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131. Усі дрони окупантів було знищено.
Як повідомив Ігнат, українські військові залучали до відбиття атаки росіян винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Подробиці атаки на Півдні
У Силах оборони Півдня повідомили, що внаслідок атаки росіян пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини.
Повідомляється, що 4 "Шахеди" були знищено в межах Миколаївської області та ще два – на Одещині.
Водночас 5 ракет окупантів знешкодили в небі над Одеською областю.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що одну ворожу ракету було знищено в небі над Дніпропетровською областю.
Додамо, що 15 вересня Росія атакувала Україну, випустивши 17 "Шахедів". Безпілотники по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.
Усі 17 "Шахедів" було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.