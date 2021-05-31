За попередньою інформацією, 21-річний матрос застрелився під час зміни нарядів. Його тіло знайшли у збройовій кімнаті.

До теми На Волині 46-річний ветеран АТО вкоротив собі віку

Що відомо про інцидент

Військовий застрелився в голову з автомата.

Інцидент стався 30 травня близько 17:20 на території військової частини в селищі Радісне Одеської області.

Ярослав Ганюченко за кілька днів до самогубства повернувся з відпустки.

Його призвали у 2020 році з Умані, він служив на посаді водія – електрика.

Товариші характеризують загиблого яку добру та неконфліктну людину.

Причини самогубства наразі невідомі.

Що відомо про попередні випадки самогубства

24 травня на Одещині застрелився прикордонник з табельної зброї в Інглезі. За однією з попередніх версій 41-річний чоловік скоїв самогубство через проблеми у сім'ї.

Зранку 28 травня у селі Тарутине на Одещині на себе наклав руки працівник Державної прикордонної служби. За інформацією ЗМІ, причина його вчинку криється у фінансових труднощах та борах.