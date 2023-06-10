Людські життя несе морем: на Одещину принесло каркас кількаповерхового будинку

В Одеській області течія приносить до берега цілі будинки та їхні частини. Мешканці та прикордонники публікують відео, на яких видно, як морем несе рештки людських домівок та навіть каркас, очевидно, триповерхового будинку.

Голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук розповів у ефірі телемарафону, що до Чорноморського узбережжя прибиває сміття та різні речі. Все це із затопленої Херсонської області в море несе течія, пише 24 Канал.

Дивіться також Мінна небезпека на Одещині росте, – Братчук пояснив з чим це пов'язано

До берегів Одещини прибиває рештки людських будинків

Людські життя несе морем. На Одещині прикордонники фіксують наслідки російського екоциду: море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. У ньому плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб,

– розповіли у Держприкордонслужбі.

Вода приносить до берега моря рештки людських дворів / Фото Держприкордонслужби та скриншот 24 Каналу

Прикордонники також попередили, що вода несе не тільки уламки з людських дворів, а й міни та боєприпаси. Прикордонники закликали людей не нехтувати власною безпекою. Також вони закликали мешканців звертатися до компетентних служб, як тільки помітять небезпечні предмети.

Каркас будинку, який викинуло на берег моря: дивіться відео "Думская"

Місцеві журналісти розповіли, що автор відео переконував – зняв кадри в Одесі, а саме – біля пляжу "Дельфін". Проте видання "Думская" повідомило: "Зважаючи на все, відео зняли на Одещині, біля села Нова Дофінівка".

До берега прибило уламки з Херсонщини: дивіться відео ДПСУ

Зауважте Які наслідки підриву Каховської ГЕС для Одещини: Братчук спростував поширений фейк

Чи є небезпека для Одещини

Є різні речі, є залишки природних конструкцій – острови маленькі прибувають, з них знімають тварин. Власне, говоримо про те, що у морі не рекомендується купатись,

– заявив Братчук.

Він пояснив, що не стоїть питання епідемій холери, проте можлива поява захворювань. Зараз збільшилась кількість заборів води з моря. Відомо, що ризик інфекційних хвороб на рівні минулих років.

Важливо Мінна небезпека на Одещині росте, – Братчук пояснив з чим це пов'язано

До берегів Одещини прибиває рештки людських будинків

Вже через два дні після підриву Каховської гідроелектростанції, 8 червня, у мережі почали поширювати фото та відео, на яких видно, як до берегів Одещини прибувають рештки людських життів – течія приносить меблі та частини будинків.

Що прибиває до берегів Одещини: дивіться відео

У Чорному морі будинки та меблі із затопленої Херсонщини: дивіться відео

Будинки із затопленої Херсонщини принесло в Чорне море: дивіться відео

Окрім того, до берегів Одещини прибували цілі маленькі острови, на яких подекуди припливали перелякані тварини.

Як виглядає море на Одещині: дивіться відео