В Одесі на чоловіка жорстко затримали працівники військкомату: у ТЦК розбираються з інцидентом
У мережі з'явилося відео з Одеси, де працівники ТЦК та СП жорстоко затримали чоловіка на очах у його рідних. Зокрема, це сталося після того, як одесит буцімто відмовився брати повістку.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На кадрах можна побачити, як люди обурювалися поведінкою чоловіків у військовій формі, передає 24 Канал.
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На відео, які стали поширювати в мережі 14 листопада, можна побачити чоловіка із нібито зв'язаними руками, який лежить на асфальті. Після цього люди у військовій формі із шевроном, який не можна розгледіти, заштовхнули його у бус.
До цього ще двоє чоловіків у темно-синій формі, схожу на поліцейську, надягли на нього наручники. Це все відбувалося в мікрорайоні Радужний в Одесі.
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З часом біля мінівена з "чорними" номерами почали збиратися небайдужі громадяни. Зокрема, вони, оточивши авто, виступали проти "затримання" одесита, казавши, що викличуть поліцію.
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Одна з жінок на підвищених тонах спілкувалася з одним із чоловіків у темно-синій формі. Вона також намагалася захистити затриманого одесита.
Він ув'язнений? Він убив людину? За що ви його так зв'язали? Ви його не затримаєте! За що?,
– питала вона.
Чоловік у формі розповів, що одесит буцімто ухиляється від призову на військову службу. Він також сказав, що затриманого нібито везуть до адвоката, а саму повістку він отримає у ТЦК та СП.
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Зрештою у мережі повідомили, що одесит начебто відмовився від повістки, після чого на нього надягли наручники, зв'язали й побили. А громадяни намагалися відстояти його. На місці подій були присутні дружина і дитина одесита.
В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли у коментарі журналістам, що розслідують обставини цих подій. Однак жодних подробиць щодо інциденту в Одесі так і не надали.
Скандали з перевищенням повноважень ТЦК
- В Ужгороді працівники ТЦК та СП забрали посеред ночі з готелю водія автобуса, який привіз дітей на змагання. У Закарпатському обласному ТЦК та СП зазначили, що чоловік переховувався від мобілізації й усі дії вони проводили у межах чинного законодавства.
- До цього у мережі з'явилося відео, де у Львові посеред вулиці працівники ТЦК та СП заштовхують людину в мікроавтобус. У Львівському обласному ТЦК та СП пообіцяли розібратися з ситуацією.
- Раніше у Житомирі сталася бійка між працівником ТЦК та СП та чоловіком у спортивному одязі. Зокрема, на кадрах видно, як чоловіка заламали, а він побив одного з представників військкомату.