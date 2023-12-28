Військовий в Одеській області "взяв у заручники" дружину й дитину: чим закінчився інцидент

В Одеській області 28 грудня сталася надзвичайна ситуація. Очевидці повідомляли, що місцевий військовий нібито взяв у заручники власну дружину й 13-річну дитину.

За даними очевидців, на місці вже працюють правоохоронні органи. За попередньою інформацією, військового вже вдалося затримати.

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В Одеській області військовий "взяв дружину й дитину в заручники"

Зверніть увагу! У Силах оборони Півдня не підтвердили інформацію, яку раніше публікували журналісти. Так, відомо, що військовий не брав у заручники жінку з дитиною, а зачинився у квартирі своєї знайомої, намагаючись вкоротити собі віку через особисті проблеми.

Журналісти одеського онлайн-видання "Думська" повідомили, що інцидент стався на вулиці Івана та Юрія Лип. За словами місцевих жителів там озброєний військовий "взяв у заручники власну 13-річну дитину та дружину". Згодом з'ясувалося, що це була не жінка самого військового, а лише знайома і її дитина.

У виданні зазначили, що чоловіка вже знешкодили та затримали спецпідрозділи. Тоді повідомляли, що військовий був під дією наркотиків, однак ця інформація наразі не підтвердилася.

Згодом у мережі з'явилися фото з місця подій. На кадрах можна побачити, як на виклик прибули поліціянти, а також військові, які намагалися вгамувати озброєного чоловіка та врятувати заручників.

В Одесі озброєний військовий взяв у заручники дружину й дитину / Фото місцевих телеграм-каналів

Уже згодом стало відомо, що правоохоронцям вдалося вивести військового з його квартири. Зокрема, правоохоронці затримали чоловіка.



Правоохоронці затримали чоловіка, що взяв у заручники членів своєї родини / Фото місцевих телеграм-каналів

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