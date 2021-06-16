Бійка відбувалася на вулиці Середньофонтанській. Про неї повідомили 15 червня.

До теми У Києві побилися водії маршруток: не поділили зупинку та почали плюватись – відео

Вирішували, хто винен

За словами свідків, автомобіль Toyota зіткнувся електроскутером і той впав. Наразі невідомо, коли саме це трапилося.

Після цього водій двоколісного вирішив використати, як зброю шолом. Також на відео видно, що чоловік відкривав пасажирські дверцята автомобіля.

Як наслідок керманич легковика не втримався та вийшов із транспорту. Він взяв для вирішення суперечки предмет схожий на кийок. У момент, коли скутерист бив шоломом по склі, водій взяв з авто й предмет схожий на ніж.

Бійка автомобіліста й водія електроскутера в Одесі: відео телеграм-кангалу "Ху***ая Одеса"

Чи були поранені внаслідок інциденту – невідомо. Правоохоронці поки ніяк не коментували цю подію.

Журналісти 24 каналу намагались зв'язатися з центром комунікації поліції Одещини. Однак там не підіймають слухавку.

Зверніть увагу! В Одесі 21 травня таксист побився з п'яним пасажиром. Їх намагалися розборонити, але п'яний грубіян накидався та падав 4 рази. Це зафіксували на відео очевидці.