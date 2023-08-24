На Одещині були вибухи: Повітряні сили кажуть, що працювала ППО
Пізно ввечері 24 серпня на Півдні України пролунала повітряна тривога. Причиною став пуск ракет на Одещину. Власне, в обласному центрі пролунали вибухи. Кажуть, що це була робота ППО.
Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Півдні оголосили близько 23:20. Тоді сирени сповіщали про загрозу мешканців Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.
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Ракетна атака Одещини: що відомо
Тоді ж моніторингові канали попередили Південь про ракетну небезпеку. О 23:25 написали, що невстановлені цілі рухаються у напрямку півдня Одеської області, а через 2 хвилини зазначили, що пильними мають бути люди у Чорноморську. О 23:30 повідомили про повторний пуск невстановленої цілі. Зазначили, що вектор той же, а бити могли "Калібрами".
Вже о 23:30 місцеві ЗМІ почали повідомляти, що в Одеській області пролунали вибухи. О 23:34 моніторингові канали зазначили, що попередньо з підводного човна росіяни могли запустити "Калібри". Відстріляли 2 ракети з 4 наявних. Очікуємо на підтвердження від офіційних джерел.
А вже о 23:39 стало відомо про відбій повітряної тривоги.
Повітряні сили ЗСУ о 23:45 зазначили, що вибухи в Одеській області – робота ППО. Також закликали не публікувати роботу ППО.
Росіяни вночі атакували Дніпро
- У ніч проти 24 серпня російські військові атакували ракетами Дніпро. Відомо, що ворог влучив у транспортний об'єкт. Якщо точніше – автовокзал.
- Спочатку повідомляли, що внаслідок обстрілу постраждали 7 людей. А вже ближче до полудня 24 серпня надійшла інформація, що постраждало 10 людей, троє з них перебувають у лікарні.
- Як зазначив глава ОВА Сергій Лисак, одну з ракет ворога вдалося збити. На жаль, не минулося без влучання.
- Крім того, пошкоджень зазнали близько десятка об'єктів. Мовиться про банк, заправку, готель, агрофірму, виробництво меблів та адміністративну споруду.
- Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, 3 автобуси та кілька автомобілів, контактна тролейбусна мережа та водо- і газогони.