В Одесі чули кілька вибухів: яка загроза була для міста

Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для міста вдень 29 березня. Що відомо про вибухи в Одесі – розкаже 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Одесі 29 березня

О 14:29 Повітряні сили написали про ракету на Одесу. За кілька хвилин пролунали вибухи.

Про два вибухи в Одесі повідомили кореспонденти 24 Каналу. Потім стало відомо, що їх значно більше: видання "Думская" нарахувало не менше чотирьох вибухів. У місті працювала протиповітряна оборона.

Коментар від представника влади

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону підтвердив вибухи.

У нас дуже гучно, чути вибухи в місті,

– сказав він.

Слід зауважити, що він долучався до ефіру з укриття.

Що писали Повітряні сили та моніторингові канали

О 14:15 в Одесі та області оголосили тривогу. Небезпека була пов'язана із загрозою застосування авіаційних засобів ураження.

О 14:44 уже дали відбій тривоги. Разом із Одеською областю "тривожився" і Південь, зокрема Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська області. До Одещини тривога дійшла найпізніше, але саме після відбиття атаки там дали відбої по всьому Півдню.

Відомий блогер "Миколаївський Ваньок" зазначав, що перед вибухами в Одесі були дані про три літаки Су в акваторії Чорного моря. Один із них, Су-34, пішов на зниження, тож, можливо, саме він випустив ракету по Одесі.

Ще один моніторинговий канал писав, що це була керована авіаційна ракета Х-59. Вона припинила існування в межах району.

Де зараз тривога

На 14:57 червоні Харківська та Донецька області.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину,

– написали в Повітряних силах.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги! Будьте в безпечних місцях!