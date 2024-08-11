В Одесі чули вибухи: на місто летіла балістика

В Одесі ввечері 11 серпня пролунали вибухи. До цього були попередження про балістику, що летить на місто.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. По всій області також лунала повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 19:17. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для регіону.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,

– написали військові.

Про вибухи в самій Одесі стало відомо о 19:21, про що повідомила кореспондентка 24 Каналу.

Кореспонденти Суспільного зазначили, що в місті після гучних вибухів у небі з'явився дим.



В Одесі після вибухів у небі бачили дим / Фото Суспільного

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів та гостей області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже була ракетна небезпека для нашого регіону.



Наслідки гучних звуків в Одесі / Фото Суспільного