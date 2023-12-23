Ворог атакував "Шахедами" з Півдня та Сходу: в яких областях була повітряна тривога

Російські військові ввечері 22 грудня запустили "Шахеди" з Півдня. Відомо, що в Одесі пролунали вибухи.

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 18:12. Вона пов'язана з загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед". Власне, через годину стало відомо, що в Одесі пролунали вибухи.

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Росія тероризує Україну "Шахедами"

23 грудня

Повітряні сили зазначили, що відбій повітряної тривоги, пов'язаної з атакою "Шахедами". Можна покидати укриття.Відбій повітряної тривоги на Вінниччині.

22 грудня

В Одесі чули вибухи

ПС ЗСУ попередили про 2 групи "Шахедів". Одна летить на межі Вінницької та Житомирської областей курсом на захід (Старокостянтинів). Інша, яка перебуває у південній частині Хмельницької області змінила курс на Північ. Існує ймовірність, що вона теж прямує на Старокостянтинів.аНа Житомирщині теж оголосили повітряну тривогу.На Хмельниччині оголошено повітряну тривогу.Станом на цей час вже оголошено відбій повітряної тривоги на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині та Черкащині. У ПС ЗСУ повідомили про відбій ракетної небезпеки.На Херсонщині, Миколаївщині та Одещині знову оголосили повітряну тривогу. Цього разу – через ракетну небезпеку.На Сумщині теж оголосили тривогу через загрозу застосування "Шахедів".У Вінницькій області оголосили повітряну тривогу через ворожі дрони-камікадзе.Повітряні сили попередили про рух БпЛА в Черкаській області (Уманський район). "Шахеди" тримають західний курс.На Миколаївщині та Херсонщині оголосили відбій.Всі 7 ворожих цілей на Одещині було збито. Про це повідомили Сили оборони Півдня.Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок роботи ППО по "Шахедах" вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.У Черкаській області лунала повітряна тривога через загрозу застосування "Шахедів".На Дніпропетровщині оголосили відбій.У Кіровоградській області теж оголосили тривогу. ПС ЗСУ попередили про рух "Шахедів" через Миколаївську та Дніпропетровську області в напрямку Кіровоградщини.На Миколаївщині знову оголосили тривогу.Дніпропетровщина "почервоніла" з тієї ж причини.На Херсонщині оголосили тривогу через загрозу ударних БпЛА.На Одещині теж оголосили відбій повітряної тривоги.На Миколаївщині оголосили відбій.Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух 3 груп дронів на Одещині. Одна з них летіла з Чорного моря в напрямку Коблево Миколаївської області, друга теж рухалася з Чорного моря, але в напрямку Татарбунарського району, а третя прямувала в Білгород-Дністровському районі курсом на Північ.

О 19:11 місцеві ЗМІ написали, що в Одесі працює ППО. Передували цьому попередження, що "Шахеди" летять зі сторони Біляївки на Одесу. І що може бути гучно.

Про загрозу ударних БпЛА попереджали у Повітряних силах. О 18:14 у них з'явилося повідомлення про те, що Одеська область може бути під ударом "Шахедів". Зазначили, що дрони-камікадзе рухаються з Чорного моря у напрямку Татарбунарського району.

А вже о 18:53 написали, що з Чорного моря "Шахеди" летять у напрямку Коблево Миколаївської області, Білгород-Дністровському районі, курсом на північ, ну і, власне, у напрямку Татарбунарського району.

О 19:06 глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одеського району. Він закликав їх пройти до безпечних місць і перебувати там до відбою повітряної тривоги. А о 18:55 звернувся до мешканців Білгород-Дністровського району з тим же закликом.

Наголошуємо, що під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укриттях. Пам'ятайте про те, що "Шахеди" небезпечні не лише тоді, коли летять на ціль. Навіть їхні збиті уламки можуть загрожувати вашому життю та здоров'ю. Тому поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги, покидати укриття не варто.

У ніч проти 22 грудня запустили 28 "Шахедів"