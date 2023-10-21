В Одесі п'яний хлопець розірвав прапор України
Джерело:ГУ НП в Одеській області
В Одесі хлопець розірвав український прапор. Йому вже повідомили про підозру.
Зловмисник був у стані алкогольного сп’яніння. Тепер підозрюваному загрожує великий штраф або позбавлення волі.
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В Одесі хлопець розірвав державний прапор
Як стало відомо, днями 18-річний житель Дніпропетровщини гуляв центром Одеси і вживав алкоголь. На фасаді будинку він побачив прапор України, схопив його та почав рвати.
Прапор висів на фасаді будинку / фото поліції
На місце події оперативно прибули правоохоронці і затримали зловмисника. Тепер йому загрожує штраф від 17 000 до 68 0000 гривень або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
Розірваний прапор України / фото поліції
Інші подібні ганебні випадки
- Раніше у селищі Мар'янівка Волинської області 19-річний хлопець пошкодив флагшток на залізничній станції "Горохів" і розірвав державний прапор України. Зловмисник перебував у нетверезому стані. Після того, як він розірвав прапор, ще й потоптався по ньому.
- Також у мережі оприлюднювали відео, як хлопець із Маріуполя стоїть із підпаленим прапором України. Згодом з'явилися кадри з його вибаченнями.
- Окрім цього, в Одесі чоловік зірвав прапор України та кинув його на землю. Між порушником та очевидцями спалахнув конфлікт, тому на місце подій викликали правоохоронців.