Загинув під час навчального стрибка з парашутом: в Одесі сталася трагедія з курсантом

В Одесі 14 травня сталася трагедія з курсантом місцевого вищого військового навчального закладу. Хлопець загинув під час навчального стрибка з парашутом.

Наразі інцидент з курсантом розслідують правоохоронці. Вони мають визначити через що сталася трагедія та притягнути всіх винних осіб до відповідальності.

Цікаво В Одесі водій Audi вилетів на тротуар та збив двох підлітків

В Одесі курсант загинув під час стрибка з парашутом

Журналісти одеського видання "Думська" повідомили, що трагедія з 20-річним одеситом Дмитром Х. сталася у повітрі після того, як курсант покинув вертоліт. Зокрема, хлопець загинув під час того, як виконував навчальний стрибок.

У виданні повідомили, що хлопець навчався на факультеті підготовки спеціалістів військової розвідки та сил спеціальних операцій. З відкритих джерел відомо, що цей факультет є лише у Військовій академії в місті Одеса.

Наразі Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії. Саме правоохоронці з ДБР мають визначити причетних до цієї трагедії та притягнути їх до відповідальності.

Раніше в Одесі були загиблі після обстрілу балістикою