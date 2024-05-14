Загинув під час навчального стрибка з парашутом: в Одесі сталася трагедія з курсантом
Джерело:"Думська"
В Одесі 14 травня сталася трагедія з курсантом місцевого вищого військового навчального закладу. Хлопець загинув під час навчального стрибка з парашутом.
Наразі інцидент з курсантом розслідують правоохоронці. Вони мають визначити через що сталася трагедія та притягнути всіх винних осіб до відповідальності.
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В Одесі курсант загинув під час стрибка з парашутом
Журналісти одеського видання "Думська" повідомили, що трагедія з 20-річним одеситом Дмитром Х. сталася у повітрі після того, як курсант покинув вертоліт. Зокрема, хлопець загинув під час того, як виконував навчальний стрибок.
У виданні повідомили, що хлопець навчався на факультеті підготовки спеціалістів військової розвідки та сил спеціальних операцій. З відкритих джерел відомо, що цей факультет є лише у Військовій академії в місті Одеса.
Наразі Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії. Саме правоохоронці з ДБР мають визначити причетних до цієї трагедії та притягнути їх до відповідальності.
Раніше в Одесі були загиблі після обстрілу балістикою
- Російська армія ввечері 29 квітня обстріляла Одесу балістикою. Внаслідок цього у місті були пошкодження інфраструктури, а також загиблі та поранені.
- Через російський обстріл в Одесі загинуло 5 людей. У медзакладах продовжували лікування 23 постраждалих. У важкому стані перебували 8 людей, з них 4 – у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.
- Крім того, внаслідок атаки по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету (МГУ) Борис Васильєв. В освітньому закладі підтвердили інформацію і висловили співчуття рідним та близьким чергової жертви ворожої агресії.
- В Офісі генпрокурора підтвердили, що по місту вдарили балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Вибух був такої сили, що в радіусі 1,5 кілометра від місця обстрілу вилучили металеві фрагменти та уламки ракети. Ця зброя призначена для масового знищення цивільного населення.
- Також в Одесі після вибухів сталось сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії. Відомо, що в народі його називають "замком Гаррі Поттера".