Росія знову тероризує Одесу "Шахедами": в місті пролунало кілька потужних вибухів

Увечері росіяни вкотре запустили "Шахеди", в Одесі вже лунають вибухи. Що відомо про вибухи в Одесі 5 березня – розкаже 24 Канал.

Кореспонденти 24 Каналу повідомляють, що в місті лунають сильні вибухи, їх досить багато. Будь ласка, пройдіть в укриття! Ми стежимо за подіями і будемо оперативно інформувати про атаку по Україні увечірі 5 березня.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Їх пролунало щонайменше три.

Видання "Думская" повідомило, що в деяких містян вимкнули світло, кореспонденти 24 Каналу підтверджують це.