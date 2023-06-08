В Одесу припливають меблі та частини будинків: моторошні кадри з узбережжя Чорного моря
Після підриву росіянами Каховської ГЕС води з Дніпра знищують усе на своєму шляху. Як наслідок у Чорному морі, куди впадає Дніпро, припливають меблі та частини затоплених на Херсонщині будинків.
У мережі з'явилося відео з Одеси, на якому до берега Чорного моря прибило диван, пише 24 Канал. Також користувачі мережі показують на відео, що в Чорному морі чийсь дім.
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До Одеси вже припливають будинки та меблі із затопленої Херсонщини
Кількість об'єктів у Чорному морі тільки збільшилася. Швидше за все, ці об'єкти принесла вода з Херсонської області після підриву росіянами Каховської ГЕС.
У Чорному морі будинки та меблі із затопленої Херсонщини: дивіться відео
У Чорному морі видніються чимало залишки будинків.
Будинки із затопленої Херсонщини принесло в Чорне море: дивіться відео
Одесити почали масово публікувати відео зі сміттям, яке викинуло на берег Чорного моря після російського теракту на Каховській ГЕС.
Росія підірвала Каховську ГЕС: що потрібно знати
- Зранку 6 червня ОК "Південь" повідомило, що російські військові вночі підірвали Каховську ГЕС. У Міноборони пов'язують підрив гідроелектростанції зі спробою окупантів зупинити контрнаступ України.
- Водночас у ЗСУ вже констатували, що самі ж окупанти теж постраждали від підриву греблі. Річ у тім, що вода затопила першу лінію оборони загарбників, яку вони замінували. Росіянам довелося відступити на відстань від 5 до 10 кілометрів.
- Разом з тим, у полоні води опинилися два береги Херсонської області. За даними Херсонської ОВА, станом на ранок 8 червня затоплено 600 кілометрів квадратних, зокрема 32% правобережжя та 68% – лівобережжя. Рівень підтоплення – 5,61 метра.
- Найгірша ситуація на лівобережжі, яке географічно розташоване нижче за правий берег. Там під воду майже повністю пішли Олешки, а також сильно постраждала Гола Пристань. На правому березі вода добралася до Херсона та інших населених пунктів.
- Українська влада вже евакуювала понад 2 тисяч людей на підконтрольній території. На жаль, унаслідок підриву Каховської ГЕС є жертви серед цивільних.
- Тільки на третій день допомогти з евакуацією згодилися в ООН. Україна та ООН домовились про евакуацію місцевих мешканців з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.