В Одесу припливають меблі та частини будинків: моторошні кадри з узбережжя Чорного моря

Після підриву росіянами Каховської ГЕС води з Дніпра знищують усе на своєму шляху. Як наслідок у Чорному морі, куди впадає Дніпро, припливають меблі та частини затоплених на Херсонщині будинків.

У мережі з'явилося відео з Одеси, на якому до берега Чорного моря прибило диван, пише 24 Канал. Також користувачі мережі показують на відео, що в Чорному морі чийсь дім.

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До Одеси вже припливають будинки та меблі із затопленої Херсонщини

Кількість об'єктів у Чорному морі тільки збільшилася. Швидше за все, ці об'єкти принесла вода з Херсонської області після підриву росіянами Каховської ГЕС.

У Чорному морі будинки та меблі із затопленої Херсонщини: дивіться відео

У Чорному морі видніються чимало залишки будинків.

Будинки із затопленої Херсонщини принесло в Чорне море: дивіться відео

Одесити почали масово публікувати відео зі сміттям, яке викинуло на берег Чорного моря після російського теракту на Каховській ГЕС.

Росія підірвала Каховську ГЕС: що потрібно знати