Загальна сума викрадених коштів – 6 490 гривень. Про пограбування розповіли зранку 5 вересня. На офіційній сторінці Гайду інформації щодо інциденту немає. Поліція поки що теж не коментує крадіжку.

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Обікрали на ринку

Олександра Гайду пограбували на Київському ринку, розташованому в районі "Черемушки". У політика непомітно витягнули гаманець із кишені. У ньому було 3,8 тисячі гривень, 100 доларів, банківська картка та три флешки.

Гайду одразу звернувся в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "крадіжка". Також поліцейські перевіряють камери на ринку та на території поблизу. Тривають слідчі дії.