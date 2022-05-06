В Одесі та області 8 – 9 травня введуть затяжну комендантську годину

На 9 травня Росія може вдатися до провокацій на території України. Відтак в чималій кількості міст в ці дні будуть тривалі комендантські години.

На час війни в Україні комендантські години запроваджують в темну пору доби. Але якщо є підозра чи побоювання щодо провокацій зі сторони ворога, у містах та областях запроваджують і подовжені комендантські години, які тривають значно довше.

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В Одесі та Одеській області вирішили запровадити подовжену комендантську годину на 9 травня. Відтак вона розпочнеться о 22:00 8 травня і триватиме до 05:00 10 травня. Відповідне розпорядження видав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він попросив мешканців міста та області з розумінням поставитися до такого рішення.

Подовжена комендантський час у регіоні запроваджують не вперше

На час подовженої комендантської години заборонено перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Це не вперше в Одесі та області запроваджується подовжена комендантська година через ймовірність провокацій. Так було на 2 травня. Затяжна комендантська година тоді діяла з 22:00 1 травня до 5:00 3 травня. Завдяки їй вдалося затримати декілька ворожих диверсантів, пов'язаних з криміналітетом.

І саме 2 травня ворог завдав ракетного удару по Одесі, внаслідок якого загинув 15-річний хлопець. А 17-річна дівчина потрапила до лікарні – її стан оцінюють як середньої важкості.

Тоді було декілька причин оголосити таку тривалу комендантську годину. Одна з них – напружена ситуація в окупованому Придністров'ї, звідки ворог міг завдати удару по Україні. Друга причина – 2 травня в Одесі була чергова річниця масових протестів у місті у 2014 році, коли через сутички та провокації зі сторони проросійських активістів, з ним згорів Будинок профспілок.

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На 9 травня подовжену комендантку годину запроваджують і в Запоріжжі. Правда, розпочнеться вона дещо раніше, аніж в Одесі – з 19:00 8 травня і триватиме до 5:00 10 травня.

Натомість в Києві на 8 – 9 травня вирішили не запроваджувати довгі комендантські години. Натомість в ці дні в столиці України буде посилене патрулювання.