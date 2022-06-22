В Одесі та області дозволили продаж алкоголю

На початку повномасштабного вторгнення Росії військові адміністрації в областях України заборонили продаж алкогольних напоїв. Це було прийнято на тлі воєнного стану.

На Одещині дозволили продаж алкоголю до 20:00

Впродовж понад 3 місяців адміністрації областей України інколи дозволяли продаж алкоголю, або ж знову забороняли, зокрема і в Одесі та регіоні. Втім, зараз там вже дозволили продаж алкоголю у певні години.

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Так, з 22 червня в Одесі та області дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв із 09:00 до 20:00.

Наказом начальника Одеської ОВА Максима Марченка з 22 червня 2022 року в Одесі та області дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв у період з 09.00 до 20.00,

– йдеться у повідомленні.

При цьому у міськраді нагадали, що разом з тим надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних Сил України, Національній гвардії, представникам військових формувань та правоохоронцям.

Останні новини з Одеси: коротко

20 червня впродовж 3 годин російські окупанти випустили по Півдню України 14 ракет. Внаслідок потрапляння ракети в Одесі згорів логістичний продовольчий склад. На жаль, внаслідок влучання загинула 1 цивільна особа – охоронець.

Росіяни атакували Одеську область і вночі проти 19 червня. Тоді Силам ППО вдалося збили 2 ракети "Онікс".

Того ж дня окупанти завдали масованого удару на Півдні різними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, вгатили 4 ракетами Х-31А з винищувача, 1 ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу та ще 9 "Оніксів" полетіли по Одещині.

11 червня в селі Грибівка на Одещині чоловік, попри заборону, пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. На жаль, випадок закінчився трагедією. Згодом стало відомо, що трагедія сталася з родиною внутрішніх переселенців з Донецької області – трагічний момент потрапив на відео. Ще одному чоловіку дивом вдалося вижити. Тому жителів та гостей міста настійливо закликають уникати прогулянок узбережжям й купання в морі.

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