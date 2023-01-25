В Одесі під час повітряної тривоги запустили салют: у мережі показали обурливе відео

Через повномасштабну війну Росії в Україні не перший місяць триває заборона на продаж та використання піротехнічних засобів. Зокрема й тому, що їхній звук дуже схожий на звук вибухів ворожих ракет.

Однак, на жаль, не всі розуміють, чому діє така заборона та все ще дозволяють собі запускати салюти. Так, відео чергового обурливого інциденту опублікували у місцевих телеграм-каналах Одеси, повідомляє 24 Канал.

Феєрверки запустили під час тривоги

І що обурює ще більше самого факту використання піротехніки, так це час, який порушники вибрали для забави. Річ у тому, що о 22:00 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. А повідомлення про запуск феєрверків почали з'являтися вже через 13 хвилин.

Як повідомляють у мережі, порозважатися вирішили на вулиці Генерала Бочарова.

В Одесі під час тривоги запустили салют: відео

Що загрожує за пару хвилин порушення закону

В Україні відповідальність за порушення заборони використання салютів передбачена у Кодексі України про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексі. Тих же, хто спокуситься пару хвилин подивитися на вогники у нічному небі, а разом з тим перелякати й усіх оточуючих, очікує покарання у вигляді:

штрафу у декілька сотень гривень,

арешту і обмеження волі, якщо кваліфікують як злочин (хуліганство).

Як раніше підкреслював голова Нацполіції України Ігор Клименко, піротехніка сьогодні – це не про святкування, а нагадування про вибухи.

Мільйонам людей в Україні й без того психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після Перемоги будемо запускати салюти разом,

– наголосив він.