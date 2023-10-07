В Одесі пролунали вибухи: Росія запустила "Онікси"

Росіяни вночі 7 жовтня вкотре атакували Україну. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі.

Попередньо, окупанти запустили "Онікси". Про вибухи повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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Росія запустила "Онікси" по Одещині

О 2:00 моніторингові телеграм-пабліки повідомили про запуск "Оніксів" у бік Одеси та Чорноморська. Ще один пуск відбувся за хвилину. В області оголосили повітряну тривогу.

Увага! Одеська область – загроза застосування балістичного озброєння!

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Місцевих закликали негайно спуститися в укриття.

"Одеський район, прямуйте в укриття та будьте там до відбою!" – наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Журналістка 24 Каналу розповіла, що вибухи в Одесі, цілком ймовірно, пролунали ще до сирен. Спершу була серія, а потім ще один.

"На жаль, про "Онікси" не завжди є можливість попередити, оскільки вони надзвукові та запускаються з короткої дистанції", – повідомили у телеграм-каналі monitor.

Попередньо, окупанти запустили "Онікси" з району мису Тарханкут. Місцеві жителі Чорноморська повідомили, що після вибуху в деяких будинках повибивало вікна.

6 жовтня Росія била по Одещині дронами-камікадзе: коротко

Вночі 6 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Одеській області. Повітряна тривога тривала понад 3 з половиною години.

Через російську атаку свою роботу призупинив поромний контрольний пункт "Орлівка". Він розміщений на кордоні із Румунією. Прикордонники працюють над стабілізацією ситуації.

Загалом росіяни випустили по Україні 33 "Шахеди". Нашим захисникам вдалося збити майже всі. Мовиться про 25 ліквідованих повітряних цілей.

Зокрема, дрони приземляли у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей. Для того, щоб відбити атаку, працювала авіація, зенітні ракетні війська, а також підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

Повітряну тривогу в Одеській області скасували о 2:20.