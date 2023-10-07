В Одесі пролунали вибухи: Росія запустила "Онікси"
Росіяни вночі 7 жовтня вкотре атакували Україну. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі.
Попередньо, окупанти запустили "Онікси". Про вибухи повідомила кореспондентка 24 Каналу.
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Росія запустила "Онікси" по Одещині
О 2:00 моніторингові телеграм-пабліки повідомили про запуск "Оніксів" у бік Одеси та Чорноморська. Ще один пуск відбувся за хвилину. В області оголосили повітряну тривогу.
Увага! Одеська область – загроза застосування балістичного озброєння!
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Місцевих закликали негайно спуститися в укриття.
"Одеський район, прямуйте в укриття та будьте там до відбою!" – наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Журналістка 24 Каналу розповіла, що вибухи в Одесі, цілком ймовірно, пролунали ще до сирен. Спершу була серія, а потім ще один.
"На жаль, про "Онікси" не завжди є можливість попередити, оскільки вони надзвукові та запускаються з короткої дистанції", – повідомили у телеграм-каналі monitor.
Попередньо, окупанти запустили "Онікси" з району мису Тарханкут. Місцеві жителі Чорноморська повідомили, що після вибуху в деяких будинках повибивало вікна.Зверніть увагу! Повітряну тривогу в Одеській області скасували о 2:20.
6 жовтня Росія била по Одещині дронами-камікадзе: коротко
- Вночі 6 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Одеській області. Повітряна тривога тривала понад 3 з половиною години.
- Через російську атаку свою роботу призупинив поромний контрольний пункт "Орлівка". Він розміщений на кордоні із Румунією. Прикордонники працюють над стабілізацією ситуації.
- Загалом росіяни випустили по Україні 33 "Шахеди". Нашим захисникам вдалося збити майже всі. Мовиться про 25 ліквідованих повітряних цілей.
- Зокрема, дрони приземляли у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей. Для того, щоб відбити атаку, працювала авіація, зенітні ракетні війська, а також підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.