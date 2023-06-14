В Одесі були потужні вибухи: працювала ППО, в одному з районів міста помітили пожежу

У ніч проти 14 червня російські військові атакували Південь України. Відомо, що в Одесі пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила ракетну атаку по місту.

Про вибухи в Одесі розповіла журналістка 24 Каналу. Сигнал про повітряну тривогу та самі вибухи пролунали з різницею у кілька хвилин.

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Що відомо про ракетну атаку

В ОК "Південь" підтвердили, що ворог атакував Одесу "Калібрами" з боку Чорного моря. Попередньо, 2 ракети збили сили ППО.Унаслідок атаки сталося займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі.

02:55 Речник Одеської ОВА записав ще одне повідомлення для мешканців регіону.

Ракетна атака була, загроза була,

– наголосив Братчук.

У ніч проти 13 червня Росія теж атакувала Україну

У Повітряних силах ЗСУ розповіли детальніше про те, чим та звідки росіяни атакували Україну 13 червня. Для обстрілу ворог використав відразу вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски ракет здійснили з району Каспію. Крім того, запустили окупанти кілька "Шахедів" з південного напрямку.

Пуски ракет здійснили з району Каспію. Крім того, запустили окупанти кілька "Шахедів" з південного напрямку. За наявною інформацією, ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також до чотирьох іранських "мопедів". Сили і засоби ППО знищили 10 крилатих ракет, а також один безпілотник.

На жаль, окупанти влучили у п'ятиповерхівку у Кривому Розі. Внаслідок цього загинуло 11 людей: 8 чоловіків, 2 жінки і 17-річний парубок.

8 чоловіків, 2 жінки і 17-річний парубок. Слід зауважити, що під ранок окупанти знову вдарили з Каспію трьома Ту-95МС. Попередньо, на територію України залетіла лише одна ракета. Її знищила українська ППО.

На Одещині – відбій повітряної тривоги. Будьте обережними, покидаючи укриття.Місцеві ЗМІ пишуть, що в одному з районів Одеси спалахнула пожежа. Це поки всі деталі, відомі на цей момент.Речник Одеської ОВА Сергій Братчук звернувся до мешканців області. Їх він попрохав не покидати укриттів або бодай користуватися правилом двох стін. Також закликав не ризикувати власним життям у прагненні побачити, як працюють наші захисники.В Одесі пролунали потужні вибухи. У Monitor написали, що це може бути робота ППО.У Monitor попрохали людей бути обережними, адже ціль таки летить на Одесу.Повітряну тривогу оголосили для мешканців Одеської області, а через хвилину – для Миколаївської. Тоді ж моніторинговий канал Monitor попереджав, що на Одещину летить ціль.Моніторинговий канал повідомляв, що у Чорне море вивели вже три ракетоносії. Можливий загальний залп – 20 "Калібрів".