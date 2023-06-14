В Одесі були потужні вибухи: працювала ППО, в одному з районів міста помітили пожежу

14 червня 2023, 02:35
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У ніч проти 14 червня російські військові атакували Південь України. Відомо, що в Одесі пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила ракетну атаку по місту.

Про вибухи в Одесі розповіла журналістка 24 Каналу. Сигнал про повітряну тривогу та самі вибухи пролунали з різницею у кілька хвилин.

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Що відомо про ракетну атаку

03:50 В ОК "Південь" підтвердили, що ворог атакував Одесу "Калібрами" з боку Чорного моря. Попередньо, 2 ракети збили сили ППО.

Унаслідок атаки сталося займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі.

02:55 Речник Одеської ОВА записав ще одне повідомлення для мешканців регіону. 

Ракетна атака була, загроза була,
– наголосив Братчук.

02:54 На Одещині – відбій повітряної тривоги. Будьте обережними, покидаючи укриття.02:47 Місцеві ЗМІ пишуть, що в одному з районів Одеси спалахнула пожежа. Це поки всі деталі, відомі на цей момент.02:36 Речник Одеської ОВА Сергій Братчук звернувся до мешканців області. Їх він попрохав не покидати укриттів або бодай користуватися правилом двох стін. Також закликав не ризикувати власним життям у прагненні побачити, як працюють наші захисники.02:33 В Одесі пролунали потужні вибухи. У Monitor написали, що це може бути робота ППО.02:29 У Monitor попрохали людей бути обережними, адже ціль таки летить на Одесу.02:27 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Одеської області, а через хвилину – для Миколаївської. Тоді ж моніторинговий канал Monitor попереджав, що на Одещину летить ціль.00:28 Моніторинговий канал повідомляв, що у Чорне море вивели вже три ракетоносії. Можливий загальний залп – 20 "Калібрів".

У ніч проти 13 червня Росія теж атакувала Україну

  • У Повітряних силах ЗСУ розповіли детальніше про те, чим та звідки росіяни атакували Україну 13 червня. Для обстрілу ворог використав відразу вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски ракет здійснили з району Каспію. Крім того, запустили окупанти кілька "Шахедів" з південного напрямку.
  • За наявною інформацією, ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також до чотирьох іранських "мопедів". Сили і засоби ППО знищили 10 крилатих ракет, а також один безпілотник.
  • На жаль, окупанти влучили у п'ятиповерхівку у Кривому Розі. Внаслідок цього загинуло 11 людей: 8 чоловіків, 2 жінки і 17-річний парубок.
  • Слід зауважити, що під ранок окупанти знову вдарили з Каспію трьома Ту-95МС. Попередньо, на територію України залетіла лише одна ракета. Її знищила українська ППО.

Автор: Назарій Лазур