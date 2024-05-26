У Одесі працює ППО

Росія вкотре запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Відомо, що над Одесою працює ППО.

У Одесі пролунали вибухи. Оборонці неба працюють по повітряних цілях, які запустив ворог.

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Йде бойова робота

У Силах оборони Півдня сповістили про роботу сил протиповітряної оборони над Одесою. Там зазначили, що це теж може бути небезпечно.

Крім цього, закликали не знімати та не фотографувати роботу наших оборонців неба. Також вони закликали перебувати в укриттях мешканців тих областей, де оголошено повітряну тривогу. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Загроза атаки крилатими ракетами