У Одесі працює ППО
26 травня 2024, 00:54Читать новость на русском
Росія вкотре запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Відомо, що над Одесою працює ППО.
У Одесі пролунали вибухи. Оборонці неба працюють по повітряних цілях, які запустив ворог.
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Йде бойова робота
У Силах оборони Півдня сповістили про роботу сил протиповітряної оборони над Одесою. Там зазначили, що це теж може бути небезпечно.
Крім цього, закликали не знімати та не фотографувати роботу наших оборонців неба. Також вони закликали перебувати в укриттях мешканців тих областей, де оголошено повітряну тривогу. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.
Загроза атаки крилатими ракетами
- Звернімо увагу, що цієї ночі, окрім "Шахедів", Росія може атакувати Україну й крилатими ракетами. Повітряні сили повідомили про зліт кількох літаків Ту-95 та Ту-22м3. У разі бойового вильоту з 03:30 до 05:30 ракети можуть зайти до нашого повітряного простору.
- Росія постійно використовує ці бомбардувальники для масованих атак по Україні, особливо націлюючись на енергетичну інфраструктуру. Через ці атаки енергосистема України вже суттєво постраждала, тому діють графіки відключень електроенергії.
- Попередня масована ракетна атака відбулася кілька тижнів тому, 8 травня 2024 року. Під час нападу ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, серед них 55 ракет та 21 ударний безпілотник. 59 цілей знищили наші сили ППО.