В Одесі прогриміли вибухи

Російські війська продовжують тероризувати Одесу. Так, в місті 10 лютого прогриміли вибухи.

Про це повідомила журналістка 24 Каналу, яка перебуває в місті.

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Вибухи в Одесі

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Ввечері о 17:44 Повітряні сили повідомили про небезпеку для Одещини. Там проінформували про рух швидкісних цілей з Чорного моря в напрямку регіону.

Буквально через декілька хвилин в Одесі було чутно вибухи.

В місті чутно вибух,

– написав в телеграм-каналі Геннадій Труханов.

В телеграм-каналі "Думська" пишуть про те, що працює ППО.

За даними моніторингових каналів, ворог запускав авіаційні крилаті керовані ракети.

Додамо, що станом на 17:56 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, наприкінці січня окупаційні війська обстріляли ракетами Одесу. Ворожі снаряди завдали руйнувань історичному центру міста, який належить до спадщини ЮНЕСКО.

Також відомо, що пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури та інші будівлі. Голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв і музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії – вибиті вікна та пошкоджені фасади.