В Одесі прогриміли вибухи

Удень у четвер, 3 липня, в Одесі пролунав гучний вибух. Незадовго до цього містян попереджали про загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова. Також цю інформацію підтверджують кореспонденти Суспільного.

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Що відомо про удар

Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили орієнтовно о 12:48. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння противником з тимчасово окупованого Криму.

За кілька хвилин там уточнили про швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку Одеси. Тієї ж миті, орієнтовно о 12:51, посеред міста було чути гучний вибух, про це повідомив мер Геннадій Труханов.

В місті чутно вибух… Лишайтеся в укриттях,

– написав він.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, днями росіяни завдали ракетного удару по Гуляйполю. Внаслідок цього загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич та інші українські військовослужбовці. Розбір завалів тривав увесь день.