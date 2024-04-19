В Одесі прогримів вибух: працює ППО
В Одесі близько 13:48 прогримів вибух. Згодом стався ще один. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про вибухи повідомили журналісти 24 Каналу з місця подій. Очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
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"Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – повідомив Кіпер.
Щонайменше три вибухи
Тривогу в регіоні оголосили о 13:46. Уже близько 13:48 прогримів перший вибух, а о 13:50 – другий. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Близько 14:09 в області стався третій вибух.
Працює ППО
Імовірно, звуки вибухів – це наслідок роботи протиповітряної оборони. Зокрема, Сили оборони Півдня повідомили, що наразі в області триває бойова робота.
"Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно!", – ідеться у повідомленні.
Там закликали не фотографувати моменти роботи ППО.
"Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони", – додало командування.
Росія не припиняє терор мирних міст
- Уночі 19 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку, випустивши по Україні 22 ракети різних типів та 14 дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі "Шахеди" та 15 ракет.
- Головний удар був спрямований на Дніпропетровську область. Унаслідок атаки станом на зараз відомо про 7 загиблих та 26 постраждалих у Дніпрі та області.