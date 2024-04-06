В Одесі пролунала серія вибухів
Ввечері 6 квітня в Одесі пролунали декілька вибухів. За кілька хвилин до цього в місті оголосили повітряну тривогу.
Близько 21:38 в Одесі почали лунати вибухи. Місцева влада закликала людей дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.
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Росія атакувала Одесу
О 21:36 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з Криму. У південних регіонах, зокрема на Одещині, оголосили повітряну тривогу.
За кілька хвилин у місті почули вибухи.
О 21:40 Сили оборони Півдня України попередили, що триває бойова робота. Вони нагадали, що це також може бути небезпечно.
Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не заважайте Силам оборони і не орієнтуйте ворога,
– наголосили захисники.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав жителів міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі 24 Каналу повідомила, що росіяни продовжують виробляти різноманітні ракети для того, щоб використовувати їх по українських містах. Чимало з них зберігаються у Криму та готові до застосування.
Якою балістикою росіяни можуть обстріляти Україну з Криму
- Наталія Гуменюк зазначила, що окупований Кримський півострів давно став для росіян військовим хабом, де вони зберігають чимало озброєння. Зокрема ракети.
- Ворогу вдалося назбирати ракети різного класу для балістичних ударів, до прикладу в Криму є ракети "Онікс" та "Циркон".
- За словами Гуменюк, південні регіони досить часто потерпали від ударів ворожими "Оніксами". Також росіяни вже використали п'ять ракет "Циркон" по Україні.
- До слова, 6 квітня Володимир Зеленський назвав кількість систем Patriot, необхідну для того, щоб закрити Україну повністю. За його словами, необхідно мати 25 таких систем по 6 – 8 батарей в кожній.