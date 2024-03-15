Росія атакувала ракетами: в Одесі пролунали потужні вибухи

15 березня 2024, 11:06
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В Одесі вдень 15 березня пролунав потужний вибух. За кілька хвилин до цього оголосили повітряну тривогу.

Про потужні вибухи в Одесі повідомляють журналісти 24 Каналу. За кілька хвилин до вибуху у мережі повідомляли про ракетну небезпеку та ймовірні пуски балістичних ракет.

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Ворог атакував Одесу

Повітряну тривогу на Півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – оголосили об 11:01. У Повітряних силах об 11:04 попередили, що у напрямку Одещини ворога запустив ракету, а вже за хвилину –  в Одесі пролунав вибух. Згодом у місті пролунав ще один вибух.

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про ймовірні пуски балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Об 11:17 у Повітряних силах попередили, що загроза застосування балістики для Півдня зберігається. 

Загроза балістики для південних областей. Тривогу не ігноруємо!
– закликали у Повітряних силах. 

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав людей перебувати в укриттях, поки не мине загроза. Об 11:21 на Одещині знову пролунали вибухи.

Уночі окупанти атакували "Шахедами"

  • Уночі 15 березня окупанти атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Системи та засоби ППО працювали у 7 областях.
  • Загалом ворог запустив 27 "Шахедів". Українські захисники провели потужну бойову роботу й збили усі ворожі дрони.
  • На жаль, руйнівні наслідки збиті "Шахеди" спричинили на Вінниччині. Там ліквідований безпілотник впав на приватний будинок – спалахнула пожежа. Унаслідок цього загинуло подружжя – 52-річного знайшли під завалами, а його дружина – 52-річна жінка – померла у лікарні. Їхнього 26-річного сина вдалося врятувати з-під завалів – нині він перебуває у лікарні. 
  • Також унаслідок атаки на Вінниччині постраждали підлітки – 16-річний та 17-річний хлопці. Вони були біля автомобіля, коли впали уламки збитого дрона. 

Автор: Анжеліка Байбак