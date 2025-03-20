В Одесі пролунала низка сильних вибухів: у місті видно пожежу
- 20 березня в Одесі пролунали понад 18 вибухів через атаку ударних безпілотників з боку Росії.
- Внаслідок атаки в місті видно пожежу, є постраждалі.
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники увечері 20 березня, зокрема з акваторії Чорного моря. Внаслідок цього в Одесі пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Зауважимо, що на момент вибухів у регіоні була оголошена повітряна тривога.
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Що відомо про атаку
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили через атаку дронів, близько 20:40. У Повітряних силах незадовго після цього застерігали про групу ворожих безпілотників, яка рухалася з акваторії Чорного моря у напрямку регіону.
Міський голова Геннадій Труханов о 21:46 застерігав жителів Київського району про загрозу.
Повторні вибухи у місті чули орієнтовно о 21:52. Вже за кілька хвилин в Одесі знову було гучно. О 21:59 також прогриміли вибухи, таким чином їхня кількість зросла до щонайменше чотирьох.
У південних районах міста чутно вибухи, будьте у безпечних місцях. Атака триває,
– написав мер.
Оновлення. Станом на 22:30 в Одесі пролунало понад 18 вибухів загалом. За даними Суспільного, у місті видно пожежу.
"Одеса у вогні, російські дрони б'ють по цивільних об'єктах у місті, є постраждалі", – написав Андрій Єрмак.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Водночас низку вибухів чули й в Запоріжжі. Ворог атакував безпілотниками, також були повідомлення про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіаційних бомб.