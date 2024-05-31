В Одесі пролунав дуже сильний вибух: по місту міг летіти "Іскандер"

Про наслідки обстрілу міста поки немає даних. Що наразі відомо про вибух в Одесі увечері 31 травня – розкаже 24 Канал.

Уночі росіяни вдарили по столиці. Внаслідок обстрілу Києва було пошкоджено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі, люди були без світла. А в Харкові загинуло шестеро людей – окупанти влучили в житловий будинок.

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Що відомо про вибух в Одесі

Про те, що в місті чути сильний вибух, повідомили кореспонденти 24 Каналу о пів на восьму вечора 31 травня. Журналісти Суспільного зауважили, що над містом видно дим.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– попередили в Повітряних силах.

Уже за кілька хвилин у наступному повідомленні ПС написали, щоб одесити були в укриттях. Це означає, що є загроза безпосередньо для міста.

Дані моніторингових каналів

Телеграм-канал "Крымский ветер" зауважив: його підписники в Саках передали, що був пуск балістики з Криму. Саме ця ракета прилетіла по Одеському району.

Монітори також підтвердили пуски з Криму та деталізували тип зброї.

"Це був Іскандер-М. Припинив існування в межах Одеського району", – розповів один із каналів.

Проте слід зауважити, що ця інформація не є офіційною.

Що писала місцева влада

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Балістика в нашому напрямку!" – закликав мер міста Геннадій Труханов. Він також поінформував, що в Одесі вибухи.

Глава ОВА Олег Кіпер також закликав бути в укриттях.

Де зараз тривога

Вона охопила більшу частину України. Станом на 19:29 карта тривог має такий вигляд:

Не нехтуйте безпекою! Будьте в укриттях!