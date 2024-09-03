В Одесі пролунав сильний вибух
Росія вкотре атакувала Одесу. Зранку 3 вересня у місті почули сильний вибух. Одразу після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу.
Так, вибух в Одесі пролунав до оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.
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Що відомо про атаку на Одесу
Зранку о 09:40 в Одесі несподівано пролунав сильний вибух.
Перед цим попереджень про загрозу не було – повітряну тривогу в області увімкнули о 09:42. Тоді й Повітряні сили написали про ракетну небезпеку для регіону у своєму телеграм-каналі.
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Наслідки вибуху наразі невідомі. Також немає офіційних повідомлень щодо подробиць атаки.
Однак незадовго до цього моніторингові канали Одещини писали, що у бік регіону рухається розвідувальний російський БпЛА.
Під час вибуху вони повідомили, що по ньому працюють сили ППО.
Однак точну інформацію згодом нададуть в ОВА або в Оперативному командуванні "Південь".