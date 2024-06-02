В Одесі сильний вибух: окупанти вдарили балістикою з Криму

Російські окупанти не припиняють тероризувати українські міста і їхнє населення. Так, у неділю, 2 червня, в Одесі прогримів вибух.

Про це повідомили журналісти 24 Каналу, які перебувають у місті. Деталі про вибухи в Одесі, читайте в матеріалі.

Дивіться також Тривога через "Шахеди" лунала аж до 9 ранку: де фіксували ворожі дрони

Вибух в Одесі

В Повітряних силах о 11:41 повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Зазначимо, що сигнали повітряної тривоги в Одеській області почали лунати о 11:40.

Вже через 2 хвилини в ПС попередили про ціль, яка рухається на Одещину.

Швидкісна ціль на Одещину,

– написали там.

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

У моніторингових каналах писали про рух балістики з Криму у бік Одеси. О 11:43 мер міста Геннадій Труханов написав про те, що в місті було чутно вибух. Він звернувся до жителів міста, аби ті залишалися в укриттях.

Окупанти в ніч на 2 червня запустили "Шахеди": скільки вдалося знищити

Відповідно до даних Повітряних сил ЗСУ, упродовж ночі захисниками неба збито 24 "Шахеди". Цілі знищували у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької областей.

Аж о 8:48 оголосили відбій повітряної тривоги. Зокрема, у Вінницькій області загроза тривала майже 8 годин. Зрештою, останній 25 "Шахед" теж вдалось знищити.

Таким чином оборонці неба збили усі 25 із 25 ворожих "Шахедів", які росіяни запустили по Україні цієї ночі.

які росіяни запустили по Україні цієї ночі. Проте зауважимо, що, окрім "Шахедів", ворог атакував Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області та зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини.

також наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою, та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.