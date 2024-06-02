В Одесі сильний вибух: окупанти вдарили балістикою з Криму
Російські окупанти не припиняють тероризувати українські міста і їхнє населення. Так, у неділю, 2 червня, в Одесі прогримів вибух.
Про це повідомили журналісти 24 Каналу, які перебувають у місті. Деталі про вибухи в Одесі, читайте в матеріалі.
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Вибух в Одесі
В Повітряних силах о 11:41 повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Зазначимо, що сигнали повітряної тривоги в Одеській області почали лунати о 11:40.
Вже через 2 хвилини в ПС попередили про ціль, яка рухається на Одещину.
Швидкісна ціль на Одещину,
– написали там.
У моніторингових каналах писали про рух балістики з Криму у бік Одеси. О 11:43 мер міста Геннадій Труханов написав про те, що в місті було чутно вибух. Він звернувся до жителів міста, аби ті залишалися в укриттях.
Окупанти в ніч на 2 червня запустили "Шахеди": скільки вдалося знищити
- Відповідно до даних Повітряних сил ЗСУ, упродовж ночі захисниками неба збито 24 "Шахеди". Цілі знищували у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької областей.
- Аж о 8:48 оголосили відбій повітряної тривоги. Зокрема, у Вінницькій області загроза тривала майже 8 годин. Зрештою, останній 25 "Шахед" теж вдалось знищити.
- Таким чином оборонці неба збили усі 25 із 25 ворожих "Шахедів", які росіяни запустили по Україні цієї ночі.
- Проте зауважимо, що, окрім "Шахедів", ворог атакував Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області та зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини.