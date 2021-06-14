Про це повідомили 14 червня. Чоловіка спіймали на отриманні першої половини хабаря.

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Затримання провели співробітники прокуратури.

За їх даними службовець вимагав хабар від співробітника Нацполіції.

За 10 тисяч доларів він обіцяв здійснити вплив на рішення членів конкурсної комісії конкурсу ДБР.

Мовилося про вакантну посаду в слідчому підрозділі органу.

Яке покарання загрожує чоловікові

Службовцю оголосили про підозру за статтею про зловживання впливом. Вона передбачає від 3 до 8 років в'язниці. Також у підозрюваного можуть конфіскувати майно.

Зверніть увагу! Суддю Донецького окружного адмінсуду спіймали на тому, що він наживався на ухваленні рішень. За 30 тисяч доларів чоловік обіцяв "вирішити справу" не лише у себе на роботі, а й у Верховному Суді України.