Про це повідомили 14 червня. Чоловіка спіймали на отриманні першої половини хабаря.

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  • Затримання провели співробітники прокуратури.
  • За їх даними службовець вимагав хабар від співробітника Нацполіції.
  • За 10 тисяч доларів він обіцяв здійснити вплив на рішення членів конкурсної комісії конкурсу ДБР.
  • Мовилося про вакантну посаду в слідчому підрозділі органу.

Яке покарання загрожує чоловікові

Службовцю оголосили про підозру за статтею про зловживання впливом. Вона передбачає від 3 до 8 років в'язниці. Також у підозрюваного можуть конфіскувати майно.