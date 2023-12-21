В Одесі люди у формі роз'їжджали на швидких, призначених для фронту: у ТЦК відреагували

У мережі з'явилися відео, на яких нібито співробітники військкомату під час роботи використовують карети швидкої допомоги, куплені волонтерами для порятунку людей на прифронтових територіях. У місцевому ТЦК відреагували на скандал.

Місцеві пабліки повідомляли, що в Одесі нібито працівники військкомату роз'їжджають на автомобілях, призначених для евакуації поранених бійців.

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Скандал в Одесі

У соцмережі поширили кадри, на яких начебто працівники ТЦК намагаються примусово поставити на облік чоловіків у районі житлового масиву "Райдужний". При цьому люди в формі послуговуються спеціальними каретами швидкої допомоги. Місцеві пабліки стверджують, що ці автівки волонтерський фонд UUF придбав для госпіталей на лінії фронту за пожертвування людей.

Одеські пабліки стверджували, що воєнкоми їздять на автівках, куплених для передової / Фото із соцмереж

Нібито співробітники військкомату на швидких від UUF: відео соцмережі

Жінка намагається відбити чоловіка у нібито співробітників ТЦК: відео соцмережа

Що сказали у ТЦК

В Одеському військкоматі прокоментували використання воєнкомами карет швидкої допомоги під час роботи. Там зазначили, що за фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили проводиться перевірка військовою службою правопорядку.

Також Командувачем призначено службове розслідування, за результатами якого всім деталям інциденту буде надано правову оцінку, а винні – притягнуті до відповідальності.

Працівника військкомату "помітили" на пляжі в Домінікані: у мережі обурилися

Наступного дня, 22 грудня, в Оперативному командуванні "Південь" розповіли деталі перевірки. Там установили, що в інциденті винна жінка: вона розлучається із чоловіком і не може дійти згоди щодо розподілу майна . Тож і вирішила "налякати" чоловіка. Для цього вмовила знайомого військового "налякати мобілізацією" колишнього коханого. Військовий погодився на цю авантюру і приїхав на швидкій. Водночас співробітники ТЦК не брали участі в інциденті, а службове розслідування триває.

Працівник районного ТЦК на Тернопільщині поділився в Instagram світлинами зі свого відпочинку за кордоном. Чоловік захотів порадувати своїх підписників кадрами, на яких він розкішно проводить час на пляжах Домінікани. Реакція мережі не забарилася. Люди обурені, що під час воєнного стану одні чоловіки відпочивають за кордоном, а інші з перших днів перебувають на передовій, і їх досі не демобілізували. Крім того, користувачі застосунку закликали СБУ перевірити, як військовослужбовець опинився за межами України. У ТЦК, де працює чоловік, заявили, що той законно виїхав за кордон.