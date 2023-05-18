В Одесі уточнили інформацію щодо атаки: збили всі ракети, у склад попали уламки

У ніч на 18 травня Росія знову масовано атакувала ракетами Україну. В Одесі окупанти випустили 6 ракет "Калібр" та 2 – "Іскандер", усі були знищені силами ППО. У склад влучили уламки ракети, яку збили.

Про це 24 Каналу повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Він розповів, що один охоронець загинув, ще двоє – поранені та перебувають у лікарні.

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Росія прагне знищити усе, що для цивільних

Сергій Братчук зазначив, що це був дуже складний повітряний бій у якому українські сили ППО не просто вистояли, а перемогли. Росія намагається знищувати усе, що надходить для цивільного населення, та тиснути психологічно.

Ворог намагається атакувати об'єкти, які, на його думку, логістичні, промислові. Росіяни цього не приховують. Зокрема, говорять, що Одеса сьогодні є одним з найбільших хабів у державі, через який йде гуманітарна допомога для всієї України,

– сказав він.

Голова громадської ради при Одеській ОВА додав, що повітряна тривога тривала кілька годин. Зараз ситуація контрольована.

Наслідки ракетного удару по Одесі / Фото: телеграм-канал "Погляд Назара"

Такий вигляд має завод, в який влучив уламок ракети / Фото: телеграм-канал "Погляд Назара"

Уламок ракети, яку збили, влучив у промисловий об'єкт / Фото: телеграм-канал "Погляд Назара"

Уламок російської ракети влучив у завод / Фото: телеграм-канал "Погляд Назара"