Укр Рус
24 Канал Головні новини В Одесі вдруге за день пролунали вибухи
23 травня, 20:47
2

В Одесі вдруге за день пролунали вибухи

Софія Рожик
Основні тези
  • В Одесі 23 травня вдруге за день пролунали вибухи через балістичну атаку з боку Росії.
  • Вдень Росія вдарила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі.

Увечері 23 травня пролунали вибухи в Одесі. Туди летіла балістика.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власну кореспондентку. Росія атакувала Одесу уже вдруге за день. 

Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами":для яких областей загроза 

Що відомо про вибухи в Одесі

О 20:41 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. 

За хвилину на Одещині оголосили повітряну тривогу. 

Одеса в укриття!
– написали у ПС уже о 20:45.

Після цього у місті пролунав сильний вибух.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що вдень Росія вдарила 2 балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси.

Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура,
– зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

 На жаль, відомо про 2 жертв та 8 травмованих від денної атаки.

 