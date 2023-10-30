В Одесі відразу після тривоги прогриміли вибухи: попереджали про загрозу балістики

Зранку 30 жовтня в Одесі пролунали потужні вибухи. Це сталося одразу після того, як Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Наразі уся інформація уточнюється. Детальніше про ситуацію розповість 24 Канал.

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В Одесі прогриміли потужні вибухи

Як тільки в Одесі та регіоні оголосили повітряну тривогу, у місті пролунали три гучні вибухи.

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Наразі вибухи в Одесі тривають. За попередньо інформацією, це можливі пуски "Оніксів".

Повітряні сили та місцева влада закликали людей перебувати в укриттях, оскільки можливі й нові атаки.

Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Повітряних силах попереджали: "Одеська область – загроза застосування балістичного озброєння! Залишайтеся в укриттях!"

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що коли лунає команда повітряної тривоги, то треба обов’язково реагувати. А коли повідомляють про загрозу балістики – треба йти в укриття.

"Якщо балістична ракета запущена з Криму – це доволі короткий час підльоту. Балістика – це швидко. Таке і відбулось. Чекаємо повідомлення від місцевої влади", – зазначив він.

У мережі вже оприлюднили сліди пусків "Оніксів" з боку Сімферополя, які могли запустити по Одесі.

Пуски "Оніксів": дивіться відео

Моніторингові канали повідомили, що, попередньо, Одеса та околиці міста були атаковані 6 "Оніксами". Наразі ця інформація уточнюється.

О 08:56 в Одесі та області оголосили відбій повітряної тривоги.

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