Не мотивація, а підтримка родин: мобілізованим одеситам виплатять одноразову допомогу

29 листопада Одеська міська рада підтримала ініціативу щодо виділення кожному з мобілізованих 20 тисяч гривень матеріальної допомоги. Аналогічне рішення можуть також прийняти у місті Київ.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. На його думку, виплати для мобілізованих на місцевому рівні є позитивною ініціативою, яка допоможе родинам не зазнавати матеріальних труднощів.

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Подробиці рішення Одеської міськради

Відтепер кожному із призваних захисників Одеси міськрада разово виплачуватиме 20 тисяч гривень. Ініціативу про грошову допомогу для мобілізованих одеситів підтримали 41 із 64 депутатів. Повідомляють, що кошти на цю допомогу спрямовуватимуть з фонду соціальних послуг та підтримки вразливих верств населення.

Після прийняття такого рішення на рівні Одеси цю ініціативу можуть впровадити і в Києві. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Віталій Кличко, зазначивши, що сума виплат у столиці становитиме 30 тисяч гривень.

Чи не призведе це рішення до конфліктів

Після затвердження ініціативи одеської міськради в мережі почали розганяти тези про те, що чиновники "розкрадатимуть" ці кошти й що таке рішення несправедливе щодо добровольців, які вже другий рік перебувають на передовій.

Однак, на думку Братчука, такі зауваження щодо рішення Одеської міськради є необґрунтованими. На його думку, за поширенням таких тез щодо позитивної ініціативи можуть стояти недруги України, що прагнуть "підлити олії до вогнища".

"Ці виплати не є якоюсь мотивацією (мобілізуватись – 24 Канал), бо мотивація у нас усіх одна: захист держави. Ці виплати є підтримкою родинам, годувальник яких перебуває на фронті", – пояснив логіку ініціативи речник УДА.

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