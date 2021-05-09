В Одесі Військово-морські сили з оркестром привітали 100-річного ветерана: щемливі фото
Командування Військово-морських сил України привітало з Днем перемоги ветерана Другої світової війни та морської піхоти Івана Кулібабу. Під балконом його квартири музиканти військового оркестру влаштували концерт.
Джерело:ВМС ЗС України
Заслуженому офіцеру та Герою війни у його 100 років побажало міцного здоров'я керівництво українського флоту. Окрім того, до привітань долучились ветерани, волонтери та небайдужі перехожі.
До теми Згадати і не повторювати: політики вшанували Дні пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом
"9 травня на честь чергової річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні представники Командування ВМС ЗС України на чолі з командувачем національного флоту контрадміралом Олексієм Неїжпапою привітали ветерана війни та морської піхоти полковника у відставці Івана Трофімовича Кулібабу", – мовиться у повідомленні пресслужби ВМС України.
Натомість Іван Кулібаба із балкона квартири подякував за привітання та окремо військовим морякам за допомогу та піклування.
Ветерана Другої світової війни в Одесі привітали з оркестром / Фото пресслужба ВМС ЗС України
Що відомо про Івана Кулібабу
Ветеран Іван Кулібаба народився 14 жовтня 1920 року на Полтавщині. 22 червня під час служби у підрозділі морської піхоти Чорноморського флоту він зустрів війну.
Кулібабу призвали на військову службу до військово-морського флоту в 1939 році, він учасник оборони:
- Керчі;
- Новоросійська;
- десанту на Малу Землю.
Як в Україні відзначають День перемоги над нацизмом: коротко
- У містах України 9 травня з нагоди Дня перемоги над нацизмом проходять заходи вшанування, люди кладуть до монументів квіти зокрема.
- У столиці урочистості відбуваються на площі Слави. Люди кладуть квіти на могилу Невідомого солдата.
- До Меморіалу Слави у Харкові прийшли тисячі людей, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні.
- В Одесі місцеві прийшли до пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка, люди тримали в руках портрети своїх предків, які брали участь в бойових діях.
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