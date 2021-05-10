На вулиці Семена Палія в Одесі автомобіль Toyota порушив правила дорожнього руху та почав втікати від поліцейських. Водій побив 9 припаркованих автомобілів і лише після цього поспілкувався з патрульними. Це трапилося приблизно о 1 ночі 10 травня.

Виявилось, що в чоловіка ніколи не було водійського посвідчення. Окрім цього, він був з ознаками алкогольного та наркотичного сп'яніння.

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Більше про переслідування

Коли правоохоронці побачили порушення, спробували звернутися до водія за допомогою гучномовця. Однак він автомобіль почав пришвидшуватись і почалося переслідування.

Згодом Toyota врізалась у 9 інших автомобілів, які були припарковані на узбіччі на вулиці Академіка Бочарова. Оскільки автомобіль сильно пошкодився, він не міг продовжувати рух.

Після цього водія перевірили на алкотестері Drager. Він показав, що в крові чоловіка було 1,23 проміле алкоголю.

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Що загрожує за такі порушення

Водія затримали одразу після зупинки. Правоохоронці склали кілька адміністративних протоколів за різними статтями:

керування транспортним засобом у нетверезому стані – від 17 тисяч гривень;

невиконання водіями вимог про зупинку – 153 гривні штрафу;

порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів – 340 гривень штрафу;

керування транспортом без водійського посвідчення – 510 гривень штрафу.



Відповідальність за керування авто напідпитку / Інфографіка 24 каналу