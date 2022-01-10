В Одесі вперше виявили штам Омікрон: що відомо про стан пацієнта

10 січня 2022 , 13:26
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Джерело:

Одеська міська рада

В Одесі зареєстрували перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Захворів чоловік, який нещодавно повернувся з-за кордону.

Хворому зробили ПЛР-тест в приватній лабораторії. Наявність штаму Омікрон підтвердили в обласному лабораторному центрі.

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Що відомо про пацієнта: 

  • Омікроном заразився громадянин України, який працює за кордоном.
  • Нещодавно він повернувся до Одеси разом з сім'єю.
  • Хвороба протікає легко. 

Сім'я чоловіка перебуває на самоізоляції

Сім'я хворого перебуває на самоізоляції та лікується вдома. Ні у чоловіка, ні у його близьких немає показань до госпіталізації.

Вони добре почуваються і не потребують госпіталізації. За станом здоров'я хворих стежать лікарі приватної клініки,
– повідомили у міськраді.

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Автор: Анастасія Кушпіт