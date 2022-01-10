В Одесі вперше виявили штам Омікрон: що відомо про стан пацієнта
10 січня 2022 , 13:26Читать новость на русском
Джерело:Одеська міська рада
В Одесі зареєстрували перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Захворів чоловік, який нещодавно повернувся з-за кордону.
Хворому зробили ПЛР-тест в приватній лабораторії. Наявність штаму Омікрон підтвердили в обласному лабораторному центрі.
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Що відомо про пацієнта:
- Омікроном заразився громадянин України, який працює за кордоном.
- Нещодавно він повернувся до Одеси разом з сім'єю.
- Хвороба протікає легко.
Сім'я чоловіка перебуває на самоізоляції
Сім'я хворого перебуває на самоізоляції та лікується вдома. Ні у чоловіка, ні у його близьких немає показань до госпіталізації.
Вони добре почуваються і не потребують госпіталізації. За станом здоров'я хворих стежать лікарі приватної клініки,
– повідомили у міськраді.
Штам Омікрон в Україні: головне
- Перший випадок зараження Омікроном в Україні зафіксували 18 грудня. Наявність нового штаму у зразках пацієнта з Києва виявили вже після того, як чоловік одужав та виписався з лікарні.
- Відомо, що чоловік двічі перехворів на COVID-19. Вперше – на початку 2021 року, а вдруге у грудні після повернення з-за кордону.
- Наприкінці грудня у Житомирській області виявили два випадки зараження коронавірусу штамом Омікрон. Остаточно підтвердити ці результати має лабораторія Центру громадського здоров’я.
- Більше офіційних повідомлень про новий варіант коронавірусу не було, тож наразі невідомо, скільки випадків зараження є насправді. Але попередньо генетик Олександр Коляда у своєму блозі в Інстаграм повідомляв про випадок Омікрону у молодої жінки, яка повернулася з ОАЕ.
Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео